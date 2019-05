El PP se reactiva en Taramundi con dos concejales: "Vamos a trabajar"

Los socialistas taramundeses han logrado mantener su hegemónica mayoría absoluta en un concejo donde la principal novedad en estos comicios fue el ascenso del PP, que pasa de uno a dos ediles. Por contra, el PSOE desciende de seis a cinco ediles.

"Estamos muy contentos por mantener la mayoría. Seguiremos trabajando como hasta ahora, ya que somos el mismo equipo", precisa el alcalde, César Villabrille, quien confía en que el próximo gobierno socialista del Principado contribuya también a la mejora del concejo.

Villabrille dice que, después de muchos años haciendo campaña en solitario, tuvieron en frente una oposición combativa, ya que tanto el PP como Foro Asturias hicieron una campaña activa en el concejo. Foro no logró representación (recabó tan solo 35 votos), pero sí los populares, que pasaron de 71 a 115 votos. El cabeza de lista, el artesano taramundés Aurelio Díaz, se muestra muy satisfecho por recuperar los dos ediles que el partido no tenía desde 2003. "Ahora vamos a trabajar, tanto con el PSOE, para sacar asuntos adelante, como para que nos hagan caso en la mejora de las muchas cosas que no están bien", señala el edil electo. Se muestra dispuesto a liderar una oposición activa y a trabajar durante cuatro años para ver si logran una confianza más amplia del electorado en los próximos comicios.

Tanto Díaz como el número dos de la lista Sergio Galán, tienen 23 años. Estudiaron juntos y ahora quieren luchar por mejorar el concejo y aportar una mirada diferente.