La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hoy el acto de clausura de los XXII Encuentros Teatrales "Instituto Elisa y Luis Villamil", un acto en el que se entregarán los premios a los grupos. Además, está prevista la actuación de la compañía "Ilusiones" con la obra "El ritmo callejero" y del grupo de teatro del centro, que representará tres obras cortas bajo el título "No me quieras tanto y quiéreme mejor". Comenzará a las 18.30 horas. Entrada libre. T. C.