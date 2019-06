El alcalde de Somiedo agota los recursos y deberá ir a juicio por el juez de paz

El alcalde en funciones de Somiedo, Belarmino Fernández Fervienza (PSOE), y cuatro ediles del equipo de gobierno serán finalmente citados a juicio oral por un presunto delito de prevaricación en relación con la elección de juez de paz del concejo. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha desestimado los recursos de apelación presentados por el regidor y los ediles contra el auto de diciembre de 2018 del Juzgado de Instrucción Número 2 de Grado que había desestimado los recursos, previamente presentados por los políticos socialistas, contra el auto de julio de 2018 que acordó iniciar el procedimiento abreviado para la apertura de juicio oral.

"Que el juicio sea cuanto antes porque lo vamos a ganar, al Ayuntamiento solamente le corresponde proponer candidato a juez de paz y es el Tribunal Superior de Justicia de Asturias quien lo nombra y a quien corresponde valorar incompatibilidad del candidato", afirma Fernández, quien asegura que no dimitirá: "En el código ético del PSOE la dimisión está prevista para casos graves y flagrantes de corrupción, esto no tiene nada qué ver con ello". La denuncia fue presentada por una de las candidatas al cargo que no fue seleccionada. Salió como jueza de paz una trabajadora municipal. "No es nuestra competencia declarar la incompatibilidad", insiste Fernández.