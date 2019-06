La pregonera infantil del Carmen de Cangas: "Explicaré qué significa ser de una peña"

Todo cangués que vive las fiestas del Carmen y la Magdalena intensamente sueña con subirse al balcón del Ayuntamiento para ser partícipe de su inicio. Un sueño que a Carla García Campo se le acaba de hacer realidad con tan solo 9 años gracias al concurso del "Saluda infantil" que promueve el Ayuntamiento y en el que desde los colegios cangueses animan a sus alumnos a participar.

Carla García Campo es alumna de cuarto de primaria del colegio Alejandro Casona y explica que fue su profesora la que les propuso escribir sobre las fiestas locales para participar en el concurso, y que en su caso lo hizo con la ilusión de poder ser la pregonera infantil. "Es la primera vez que participo y fue muy emocionante cuando la directora del colegio me dijo que era la pregonera, no me lo esperaba y me mola mucho siendo de Cangas", confiesa.

En su texto intenta explicar "lo que sientes cuando los voladores suben al cielo y lo que significa ser de una peña", cuenta. Ella, pese a su escasa edad, ya lleva cuatro años en la peña "La Madreña", con lo que vive muy intensamente las fiestas. Lo que más le gusta es La Descarga del día del Carmen, el 16 de julio, y el desfile de peñas del 14 de julio, al que este año ella será una de las personas que le dará paso con sus palabras, pues se celebra después del pregón. La Coral de Peñas es otra de sus citas favoritas.

Aunque asegura estar ya nerviosa por el papel que le tocará desempeñar en las fiestas, lo que tiene claro es que al balcón del Ayuntamiento saldrá con la camiseta de su peña, para unirse rápidamente al desfile una vez que finalice el pregón.

La encargada de pregonar las fiestas será la también canguesa Lorena Pérez, periodista especializada en comunicación de salud que fundó hace cuatro años junto a Juan Luis Quirós la página web Celicidad sobre la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten.