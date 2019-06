REP. DE T. C.

Navia pinta El Pardo contra el maltrato REP. DE T. C.

El Ayuntamiento de Navia celebró ayer un concurso de graffiti en el muro del campo de fútbol de El Pardo. El objetivo de la actuación, bautizada "Navia: no es no", es expresar el rechazo a la violencia de género. En la imagen, el regidor, Ignacio García Palacios, bromea con uno de los participantes, informa T. C.