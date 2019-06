Los regidores de Vegadeo y El Franco (PSOE) piden lealtad

La socialista Cecilia Pérez volvió a convertirse ayer en Alcaldesa de El Franco y en su discurso de investidura pidió a toda la corporación "lealtad y trabajo", además de agradecer los apoyos recibidos que le han permitido revalidar la mayoría absoluta. Además de Pérez, también presentó su candidatura a la investidura la única edil de Unidas Podemos, Leticia Méndez, aunque solo logró su voto. Por su parte, en Vegadeo también transcurrió sin incidentes el pleno de investidura, el más tardío del Occidente ya que se celebró a las siete y media de la tarde. El socialista César Álvarez "Mourelle" resultó elegido Alcalde gracias a su mayoría de siete concejales. En su discurso el regidor explicó que su mayor reto será lograr aprobar un presupuesto por unanimidad y tendió la mano no solo a PP y Foro, en la oposición, sino a Ciudadanos, que no logró representación. Les pidió a todos "compromiso y responsabilidad" para mejorar el concejo, informa T. C.