Pesoz sufre varias incidencias en los teléfonos y en internet

Varias incidencias han dejado al concejo de Pesoz desde el jueves sin servicio de telefonía fija ni de internet, y con problemas en el servicio de datos de algunos móviles. El alcalde, José Valledor, denunció ayer una situación que está desesperando a los vecinos. "No nos dan soluciones", apunta el regidor, molesto con el hecho de que la compañía telefónica diera por resuelta la incidencia sin que se recobrara el servicio. Portavoces de la compañía explican que la situación que vive el concejo no es fruto de una única incidencia sino de varios problemas, algunos ya resueltos y otros, aún en proceso, informa T. C.