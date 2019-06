El Hospital de Cangas del Narcea estará sin cardiólogo hasta finales de este mes

El Hospital Comarcal Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea se encuentra estos días sin servicio de Cardiología y así seguirá hasta final de mes. El centro hospitalario no dispone de cardiólogo desde el pasado lunes y la situación, sin sustitución del profesional, está previsto que se mantenga hasta el día 30 de junio, según informó la Dirección de Atención Sanitaria y Salud Pública en una circular interna.

La falta de sustitución de este profesional hará que, en caso de que el hospital tenga o lleguen a él pacientes con patología cardiológica aguda o coronaria, sea necesario derivarlos al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, el centro hospitalario de referencia del área sanitaria II. Este traslado supone recorrer más de 90 kilómetros de carretera e invertir más de una hora en el trayecto.

El cardiólogo no será el único profesional del que no disponga en estos días el hospital, que da servicio a los cinco concejos del Suroccidente: Cangas del Narcea, Allande, Tineo, Ibias y Degaña. Desde el lunes 24 y hasta el viernes 28 de junio, tampoco contará con el urólogo. Además, durante el fin de semana no se dispone del servicio de Urología de forma habitual. En este caso, ante pacientes que presenten una urgencia que no se pueda atender en el hospital por la falta del especialista, será nuevamente el traslado al HUCA la única solución que se encontrarán los pacientes en Cangas del Narcea.

El sindicato Usipa denunció la "precariedad" de la atención que reciben los usuarios de las alas de la región, y atribuyó este tipo de situaciones "a la falta de previsión" de las autoridades sanitarias. "Queda claro que en Asturias hay ciudadanos de primera y de segunda en lo referido al disfrute de unos servicios sanitarios de calidad", destacó Graciela Martínez, responsable de Usipa.

El área sanitaria ya vivió la semana pasada con tensión la posibilidad de poder quedarse con dos plazas de médicos de familia descubiertos en Pola de Allande y Tineo. No obstante, finalmente, con la contratación extraordinaria realizada por el Servicio de Salud del Principado (Sespa), se lograron cubrir las vacantes del área en el servicio de atención primaria, que en total fueron cuatro plazas.