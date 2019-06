Castropol: todo listo para el Corpus

Los alfombristas florales de Castropol afrontan la recta final de los trabajos para engalanar las calles de la capital del concejo con motivo del Corpus Christi, fiesta de interés turístico regional. Este año la rosa escasea, pues ya está estropeada por estas fechas, y la hortensia no está en su máximo de floración, aún así confían en disponer de flores suficientes. La previsión del tiempo no es demasiado buena para mañana, aunque los alfombristas se muestran ilusionados: "Nosotros lo pondremos igual, pase lo que pase". Las calles estarán engalanadas desde primera hora de mañana y la misa será a las 12.30, informa T. C.