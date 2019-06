"Es una vergüenza", clama el PP por la reducción horaria del consultorio santirseño

"A partir de este momento las consultas médicas de San Tirso se organizarán de la siguiente forma: lunes, miércoles y viernes (de 12 a 14 horas), en San Tirso; martes y jueves, atención en el centro de salud de Vegadeo". Es el cartel que estos días se encuentran los usuarios del consultorio de San Tirso de Abres y que ha indignado al PP, que lo califica de "vergüenza". Este ajuste horario, como ya explicó la gerencia del Área Sanitaria I, se debe a la situación excepcional de este verano: a la escasez de profesionales médicos se añaden el reciente concurso de traslados y los periodos de vacaciones de los profesionales, lo que obliga a abrir parcialmente algunos centros.

"Es una vergüenza tener seis horas de consulta a la semana en pleno período estival", denuncia el diputado popular Álvaro Queipo, que también se queja de la "falta de información y de tacto" de los responsables sanitarios. No en vano, añade, en el cartel no se indica si se trata de una situación permanente o temporal. Por su parte, el portavoz local del PP, Amadeo Molejón, califica de "injusticia" el recorte. "Se está privando a los vecinos de un servicio fundamental. Si de verdad no quieren que desaparezca el medio rural deben cambiar los criterios con los que gestionan la atención primaria", añade.

El alcalde de San Tirso, Clemente Martínez, deja claro que se trata "de un problema puntual". Explica que la plaza de médico de San Tirso no se cubrió en el concurso de traslados, lo que ha provocado esta situación. "Tengo la garantía de que se va a cubrir y los vecinos pueden estar tranquilos, el problema se está resolviendo y no van a estar desatendidos". El regidor reconoce que su gobierno no está conforme con esta reducción horaria y ha demandado que se resuelva a la mayor brevedad. También acusa al PP de ser "populista" y reprocha que en sus dieciséis años de gobierno no luchara para dejar de tener un consultorio periférico ligado a Vegadeo y lograr un centro de salud independiente.