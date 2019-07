Cultura responde a las críticas: "Nadie quiere hacer daño al Chao Samartín"

El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, defendió ayer el proyecto para "consolidar y restaurar" el castro del Chao Samartín, en Grandas de Salime, frente a las críticas de la Asociación Profesional de Arqueólogos, Conservadores y Museólogos de Asturias. Este colectivo alertó el pasado junio de que las actuaciones previstas son "un atentado que en ningún modo pueden consentir las administraciones públicas".

"Los argumentos técnicos que se esgrimen habrá que estudiarlos con detalle. Porque algo tenemos claro: nadie quiere hacer daño a un yacimiento de esa categoría y relevancia", expresó Alonso, que abrió la puerta a revisar el proyecto si eso implica "una mejor actuación" sobre Chao Samartín. "Nadie estará en contra de ello y menos yo", agregó. Sin embargo, la Consejería no está dispuesta a rechazar la ayuda económica que concederá el Ministerio de Cultura. "De ahí a renunciar al apoyo me parece que hay un trecho. No nos podemos permitir el lujo de despreciarlo", remató.