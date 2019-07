La oposición pide al gobierno que admita la contaminación en la playa de Luarca

La anómala situación que se vive en Luarca con las playas primera y segunda desaconsejadas para el baño de forma permanente por el Principado, debido a contaminación fecal, ha provocado el primer choque entre el gobierno en minoría del PSOE y su socio para tomar decisiones plenarias (sin pacto, pero preferente): el partido Avanza Valdés (Podemos, Equo e Izquierda Unida).

La única edil de Avanza Valdés, Isabel Guardado, mostró ayer su disconformidad con la decisión del gobierno local, que el martes decidió no prohibir el baño hasta conocer de primera mano (a través de una empresa externa que ayer empezó a trabajar sobre el terreno) si hay o no foco de contaminación, como refleja el Principado en su información, y dónde se localiza.

La concejala de Avanza Valdés opinó que "es un tema delicado" y, por ello, "nos parece cuanto menos desafortunado que no se prohíba el baño, al menos hasta tener los resultados de los análisis, porque la salud está por encima de todo". "En función de los resultados -añadió-, exigiremos responsabilidades".

En la oposición política no dudan del criterio del Principado y, por tanto, consideran que hay contaminación. La portavoz de Ciudadanos, Teresa Suárez, médica de profesión, advirtió ayer de que el asunto "es complejo" y, a su juicio, refleja la falta de acción política en tiempo y forma: "En Valdés se enquistan los problemas por no tomar decisiones efectivas cuando aparecen", indicó en referencia al pasado, ya que los análisis positivos en bacteria fecal se detectaron, por primera vez (que se conozca), en 2015. Entre ese año y 2018, tres análisis de 28 han comprometido el baño en la playa. Suárez aseguró, además, que no duda de los análisis realizados por el Principado, "que son correctos", al margen de los hechos por el Ayuntamiento.

El portavoz del PP, Carlos López, puso un ejemplo para opinar: "Si vendes agua embotellada y de cada 28 botellas tres te salen mal, ¿seguirías vendiéndola?", y aseguró que, si el gobierno transmite tranquilidad, "¿por qué contrata una empresa para hacer más análisis?". López también pidió más "coherencia" al PSOE de Valdés: "¿Hay muy buena relación con el gobierno regional del PSOE, pero no hablaron de este asunto?, se preguntó, irónico, el portavoz del PP.

La portavoz de Foro, Carmen Rodríguez, opinó que "no tiene sentido negar el problema", y dijo que el Valdés turístico debe apostar por "playas ejemplares".