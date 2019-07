El psicopedagogo veigueño Severino Vior pregonará el domingo el Carmen tapiego

El Ayuntamiento de Tapia ha elegido al maestro y psicopedagogo veigueño Severino Vior (Vegadeo, 1950) como pregonero de las fiestas patronales de Nuestra Señora del Carmen. La lectura tendrá lugar el domingo a las ocho de la tarde y dará paso a una amplia programación cultural y festiva previa al día grande de los festejos, que será el martes 16. "No me asusta dar el pregón, pero no creo que lo merezca. Mi mérito es el amor a la gente y al pueblo", dice Vior, que se jubiló en 2015 tras veintiún años dirigiendo el equipo psicopedagógico del Noroccidente de la Consejería de Educación.

Vior, casado con una tapiega y residente en el concejo desde su jubilación, asegura que Tapia "es mi segunda patria de siempre, tiene un encanto especial". En este sentido, considera un orgullo "que los dos pueblos que más amo me hayan hecho pregonero". Y es que en 2014 pregonó las patronales veigueñas de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. "No es habitual que te den esta oportunidad en tu pueblo de nacimiento y en el de adopción", apunta.

El pregonero explica que ya tiene casi listo su escrito, en el que hará mucha referencia a la importancia de preservar y disfrutar la naturaleza. "Tapia tiene una gran belleza natural que igual no valoran tanto los de aquí como los de fuera. A veces hace falta irse para darse cuenta de lo que tienes en casa".

El programa del Carmen, elaborado entre el consistorio y la sociedad de festejos Sofitapia, se abre mañana con la retransmisión desde el Teatro Real de la ópera "Il Trovatore", que será a las nueve en el auditorio. El martes habrá un espectáculo de magia para niños. El miércoles 10 se presentará el libro "Antonio Cuervo Castrillón: Realidad y leyenda de la Searila", obra de Javier Ángel Cancio-Donlebún. El jueves 11 tendrá lugar la primera sesión de las quintas Jornadas de Historia Local que promueve la asociación Amigos de la Historia de Tapia, y el viernes se presentará el libro "Entre olas y emociones. De la cultura del surf en Tapia de Casariego", obra de Félix Martín.

Los actos más puramente festivos darán comienzo el viernes 12 con la celebración del día del bollo. El sábado 13 tendrá lugar la "Noche joven", con la séptima edición del festival FestiAmas, y el domingo 14 será el Día del niño con actividades durante todo el día y verbena. El lunes 15 habrá verbena y la tradicional tirada de fuegos artificiales, antesala del día más esperado en la villa, cuando Tapia festejará a la patrona de los marineros.