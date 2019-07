El PP se queja de que Valdés quede fuera de las tres rutas de trenes turísticos

El Partido Popular de Valdés lamenta que el concejo valdesano haya quedado fuera de las tres rutas turísticas temáticas por la región que promueven el Principado y Renfe. El portavoz y presidente del PP local, Carlos López, hace responsable al gobierno regional de esta decisión, pero también acusa a los socialistas locales de pasividad por permitir que se deje fuera a la "capital turística del Occidente".

En concreto, el portavoz valdesano no entiende por qué Valdés no forma parte del denominado "Tren de la Ruta de los Puertos y Acantilados", que finaliza en Cudillero. "Está claro que Valdés no tiene ninguna importancia para los socialistas una vez pasada la campaña electoral", indicó López.

El portavoz valdesano considera que el concejal de Turismo debe actuar de inmediato para que el próximo año Valdés sí cuente con tren turístico porque, a su juicio, el concejo "lo merece, pero sobre todo lo necesita". El Alcalde y el edil de Turismo declinaron ayer comentar esta queja y tan solo indicaron que la decisión se adoptó antes de su llegada al gobierno.