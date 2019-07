T. C.

Valdés exhibe sus análisis del agua en la playa de Luarca: "Son excelentes" T. C.

La playa primera y segunda de Luarca queda "fuera de toda duda", a juicio del regidor valdesano Óscar Pérez, que hizo públicos ayer los resultados "excelentes" de los análisis realizados por una empresa, por encargo del Ayuntamiento, tras la catalogación del Principado en la que se desaconsejaba el baño en la zona "con carácter permanente".

La analítica reciente, subraya Pérez, avala la buena situación de las aguas del arenal más urbano del concejo. Los resultados arrojan una calidad del agua "excelente" tanto en la playa luarquesa como en la desembocadura del río Negro. Así las cosas, Valdés mantendrá abierto este arenal pese a la catalogación del Principado.

"Es una buena noticia para los valdesanos, y podemos empezar el verano con buen pie", apuntó el regidor valdesano, consciente de la repercusión negativa que puede tener una mala situación de las playas luarquesas. El Alcalde de Valdés explica que para tranquilidad de los valdesanos y turistas se harán análisis cada diez días hasta septiembre, que se colgarán puntualmente en la propia playa. Recuerda que el Principado no ha hecho análisis en lo que va de año y que, según la información de la que dispone el consistorio, solo ha habido tres análisis desfavorables de los veintiocho realizados en los últimos cuatro años.

Pérez no resta fiabilidad a las analíticas del gobierno regional y explica que el problema puede residir en que se realizan en puntos diferentes. No en vano, las muestras que analiza el Principado se recogen en la desembocadura del río Negro. "No son análisis bien hechos o mal hechos, sino hechos en una zona o en otra", añadió. La empresa externa contratada por el gobierno valdesano recogió muestras en la zona conocida como Peña del Cura, frente a la escalera de acceso a la playa primera y en la desembocadura del río (frente a la rampa). En los tres la calificación es excelente.

Dicha batería de análisis también se hizo extensiva a parte del cauce del río Negro y ha permitido también detectar el posible foco del problema. Y es que, los únicos análisis donde baja la calidad son los de las muestras recogidas en la zona más céntrica de la villa. Pérez indica que las muestras de la parte alta del río y de la zona de debajo de la depuradora dan una calidad excelente y el problema se concentra en la zona comprendida entre el puente del parque y el puente del Beso. "Esto no quiere decir que sea un agua contaminada, pero sí detectamos que en esa zona hay un descenso paulatino de la calidad del agua", añade el regidor, quien precisa que en ese tramo se van a concentrar las actuaciones con el objetivo de llegar a 2020 "con los deberes hechos".

Todo hace pensar que esta disminución de la calidad del agua esté ligada al sistema del saneamiento de la localidad, de ahí que el gobierno local vaya a ponerse en contacto con el Principado para consultar la situación y pedir una revisión de la red. En este sentido, reclamarán asesoramiento técnico y ayuda económica en caso de que haya que acometer obras de mejora.

El regidor socialista se comprometió a llevar a cabo una política activa con el objetivo de solucionar este problema puntual y "dignificar" el cauce del río Negro. "Vamos a concentrarnos en el río, un río donde no se baña la gente, pero es una intervención que llevará tiempo", incidió Pérez, que compareció acompañado de los ediles Ismael González y Marcos Fernández.