Cangas vive otro susto pirotécnico al explotar en tierra 1.440 voladores

"En el Cascarín se notó bien la onda expansiva; vimos como la tirada iba muy bien, "in crescendo", y justo antes del final reventaron abajo unos voladores", describe Carlos Campa, vecino del barrio El Cascarín de Cangas del Narcea, que como centenares de cangueses y visitantes, ayer a la una de la madrugada, estaba ubicado en un punto de la villa con vistas al Prao del Molín para disfrutar del espectáculo pirotécnico que se encargaron de organizar varias peñas de la pólvora y que corrió a cargo de una empresa pirotécnica de Lugo. El espectáculo, que se centra en el ruido y no en los fuegos artificiales, estaba desarrollándose con normalidad cuando, antes de la traca final, por causas que se desconocen y que la Guardia Civil investiga, un buen número de voladores no salieron hacia el cielo y explotaron a nivel de la máquina en el que estaban colocados, provocando una deflagración que causó daños materiales en los edificios situados más próximos y un herido leve por la caída de un cristal.

El suceso, aunque de menor intensidad, recordó al ocurrido el 21 de julio del año pasado. Entonces, la explosión causó numerosos daños a lo largo de toda la villa y hasta una veintena de heridos leves, la mayoría también debido a roturas de cristales. En esta ocasión los edificios cercanos a la zona donde están situadas las máquinas fueron lo que volvieron a llevarse la peor parte, entre ellos las piscinas climatizadas municipales, con varios cristales rotos y algunos módulos de la carpintería afectados; también el colegio público Maestro Casanova y las viviendas próximas, en las que se podían ver persianas y ventanas rotas.

"Esta vez en mi casa no hubo daños, dejé las ventanas abiertas y no pasó nada; el año pasado me rompió todo, hasta la cristalería que tenía dentro de armarios", aseguraba Carlos Campa. Begoña Rodríguez, con su negocio a pie del Prao del Molín, asevera que en esta ocasión le dio menos impresión y no detectó nuevos daños. "Aún tengo sin acabar de arreglar lo de la anterior, pero no noté que me rompiera nada nuevo", señaló.

Según los datos del informe de la Guardia Civil, la deflagración afectó a unas 120 docenas de voladores, es decir, a 1.440 elementos pirotécnicos. Tras la explosión, la tirada continuó con normalidad y salió la traca final, siguiendo también la fiesta el resto de la noche y los actos festivos y tiradas de voladores programados para ayer.

El alcalde, José Víctor Rodríguez, señaló que la causa de la explosión fue "una deficiencia en el montaje de la tirada nocturna" y la comparó a "un fallo mecánico". Además, avanzó que el seguro de la pirotecnia encargada del disparo "ya se ha puesto en contacto con los seguros que hay en Cangas, por lo que sabemos que el pago de los desperfectos va a ser muy rápido".

Además, el jefe de la Policía Local canguesa, Antonio Menéndez, aseguró que el protocolo de seguridad "funcionó perfectamente". Este año se puso en marcha un sistema de coordinación entre las peñas para iniciar la tirada a mano previa al espectáculo pirotécnico, para evitar que se repitiese la situación del año pasado, cuando comenzó la tirada estando las máquinas del disparo aún tapadas, lo que provocó la explosión entonces. Ayer, no salió ningún volador hasta que las máquinas estuvieron listas y el centro de coordinación dio el aviso, retrasándose la tirada unos 40 minutos. "Todo el protocolo previsto se respetó perfectamente, por eso hubo el retraso", apuntó el presidente de la Federación de Peñas, José Antonio Fernández, que calificó lo sucedido como "un pequeño susto, pero vamos a seguir con todas las actividades programadas para toda la semana".

Por su parte, la pirotecnia lucense rechazó realizar declaraciones a este periódico.