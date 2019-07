Tapia sube a cuatro las liberaciones y gastará en sueldos un 80% más que el pasado mandato

El Ayuntamiento de Tapia destinará a salarios de responsables políticos un montante bruto anual de 75.614 euros, una cifra 33.502 euros superior a la que el gobierno en coalición de PSOE y Foro estableció en junio de 2018. No solo suben los salarios, un 79,5 por ciento, sino también el número de liberados, que pasa de tres (desde enero solo hubo dos, tras la renuncia de la anterior edil de Cultura a su sueldo y liberación) a cuatro. El PP votó en contra, denunció que sea la mayor cifra en sueldos políticos de la historia de Tapia y criticó especialmente la asignación salarial del forista, Guzmán Fernández.

La Alcaldesa, Ana Vigón, será la única con dedicación completa, por la que percibirá un sueldo bruto mensual de 2.001 euros, una cifra prácticamente idéntica a la de su socio, el edil forista, que cobrará 2.000 euros brutos por una dedicación parcial del 75%. Completan el equipo de liberados la concejala Natividad Fernández, que percibirá 1.000 euros por un 50% de liberación, y Alejandro López, que estará liberado al 20% y percibirá 400 euros brutos.

Natividad, que asumirá las competencias de Cultura, Educación, Turismo, Desarrollo Local y Promoción Económica, será la primera teniente de alcalde en lugar del edil forista, que se queda con la segunda tenencia de alcaldía y tendrá delegadas las materias de Urbanismo, Obras, Agricultura y Ganadería. Por su parte, Alejandro López, encargado de Deportes, Nuevas Tecnologías y Seguridad Ciudadana, será el tercer teniente de alcalde. La edil Laura Villabrille se ocupará de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mientras que Ignacio López hará lo propio con Infancia, Juventud, Salud, Atención y Participación Ciudadana.

El portavoz popular, Pedro Fernández, no cuestiona la asignación salarial de la regidora (pasa de 1.478,41 a 2.001 euros brutos al mes) por entender "que tiene que cobrar porque realiza un trabajo y tiene una enorme responsabilidad", pero sí la "desproporción" del sueldo del edil de Foro. "El problema es que cobra lo mismo que la alcaldesa, con un 75% de jornada y con una responsabilidad menor, ya que pasa a ser segundo teniente de Alcalde", precisa el popular.

En este sentido, la regidora reconoció que "la retribución de Foro no está en línea con las del resto de concejales" pero, señaló, "forma parte de un acuerdo político". Destacó la dedicación que deben afrontar los ediles al ser un ayuntamiento con poco personal, y de ahí la necesidad de disponer de personas liberadas. También se refirió a su salario, por debajo de los límites que fija la ley: "Desde el 20 de junio no he descansado ni un solo día y las horas que estoy dedicando a la alcaldía creo que son bastante evidentes".

Para encajar la nueva asignación salarial hubo que hacer una modificación puntual del presupuesto y se eliminó una partida de 23.950 euros que estaba destinada a la rehabilitación de la Avenida de Galicia, un proyecto que el gobierno ha decidido "replantear". "Manifiesto el más profundo desacuerdo del Partido Popular de que se rebaje la partida de obras para sueldos cuando hay muchas necesidades en todo el concejo", añadió el popular, que citó entre las necesidades la reforma del Centro Social de La Roda. El PP reprochó a Ana Vigón que no intentase un gobierno en minoría en lugar de pactar con Foro. La regidora explicó que cuando los populares le anunciaron su abstención en la víspera de la investidura ya había una propuesta prácticamente cerrada con Foro y decidieron no retirarla. "Soy una persona de palabra", añadió.

Por su parte, el concejal de Foro se defendió diciendo que no está en el consistorio para "perder dinero". También se quejó de los ataques que a su juicio está recibiendo a nivel político y personal y espetó a los populares, en medio de un nuevo rifirrafe que evidenció su falta de sintonía, que "no soy vuestro enemigo político".