Valdés zanja la polémica de la playa de Luarca con un nuevo análisis "excelente"

Los bañistas de las playas primera y segunda de Luarca pueden seguir tranquilos, ya que el segundo análisis encargado por el consistorio de Valdés corrobora una calidad de las aguas "excelente" para el baño. El regidor valdesano, Óscar Pérez, aplaude la noticia y avanza que, a partir de hoy, los resultados estarán en el tablón informativo del arenal para ser consultados por vecinos y visitantes.

El regidor cumple así con la promesa de que, hasta septiembre y cada diez días, se repetirán las analíticas para tranquilidad de los usuarios. Estos análisis compartirán espacio con la catalogación que el Principado realizó para esta playa al inicio de la temporada y en la que indica que no es "recomendable para el baño con carácter permanente". En base a esta situación han dejado de analizar las aguas, así que los datos más actualizados son los que expone el gobierno valdesano.

El edil de Medio Ambiente, Marcos Fernández, explica que, en esta ocasión, en lugar de tomar muestras en tres puntos diferenciados (playa primera, playa segunda y desembocadura del río Negro) se tomó una única muestra a la altura de las escaleras de la playa primera. Será el punto de referencia en el cual se tomarán las próximas muestras del verano.

De manera paralela, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies denunció ayer un nuevo vertido de purín en la zona de nacimiento del río Negro, en la braña de Concernoso. La Coordinadora muestra su preocupación por que el vertido se ha registrado muy cerca de los arroyos que acaban en el río del que se abastece Luarca. Esta situación no es nueva y el colectivo ha dado cuenta a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El Alcalde de Valdés no quiso hacer comentarios, aunque sí afeó a la Coordinadora que no se pusiese en contacto previamente con el gobierno local. "Tenemos muchas cuestiones que mejorar en el río, pero somos un gobierno comprometido con el medio ambiente y dispuesto a solventar incidencias".