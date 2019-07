Quejas en Arancedo por el mal estado de una pista forestal

La Asociación de Propietarios Forestales "Vistas de Cuadramón", de Arancedo (El Franco), muestra su malestar con la empresa Ence por el mal estado en que ha quedado una vía de acceso forestal de esta localidad. Señala el colectivo que la firma papelera realizó una corta hace un mes y aún no ha nivelado el camino que da acceso a más fincas, con "la excusa" de que aún deben volver a la zona para recoger restos de la tala. "Hay zanjas de hasta setenta centímetros que no dejan pasar ni a un todoterreno. Si hay un incendio en la zona no se podrá apagar", señalan los afectados, que piden a la papelera que agilice la reparación. T. C.