Quejas por el uso festivo del patio del colegio Alejandro Casona

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Alejandro Casona se queja por el uso del recinto escolar para la instalación de las atracciones de las fiestas de Cangas del Narcea y reclama al consistorio, a través de una dura carta en las redes sociales, "una solución real a este problema que se viene repitiendo año tras año". Este año, el consistorio colocó una valla para proteger la zona verde del patio, pero los feriantes no la respetaron y accedieron a este espacio "destrozando casi todas las plantas", además de dejar basura esparcida. La edil de Festejos, Laura Álvarez, explica que las familias no han transmitido aún esta queja a los responsables municipales, pero añade que se reunirán con las familias para ver qué se puede hacer ahora para resolver los daños y para buscar una solución de cara al próximo año, informa T. C.