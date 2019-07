Herminio muestra sus secretos

T. C.

Herminio muestra al grupo el funcionamiento de su "silla de pensar". T. C.

El taburete en el que durante años el franquino Herminio Álvarez se sentó para cobrar a los clientes del supermercado que regentaba junto a su mujer en La Caridad es ahora la "silla de pensar" en la que reflexiona sobre sus últimas creaciones artísticas. Al sillón, con el asiento ajado por el paso del tiempo y respaldo de porexpan (material fundamental en su día a día, pues es con el que confecciona la mayoría de sus maquetas), le ha adosado unos particulares reposapiés que le conceden un aspecto más que particular. Preside el área más personal del estudio del genial escultor franquino, la "cocina" de una obra que sorprende dentro y fuera de Asturias y por la que ayer se adentraron veinte privilegiados visitantes. Esta actividad es una de las cinco programadas para este verano, con tanto éxito que las plazas previstas volaron y hubo que ampliar el aforo para no dejar a nadie con las ganas.

"Es una gran oportunidad", reflexionaba ayer uno de los participantes. Y es que Herminio ofreció al consistorio franquino la posibilidad de organizar este ciclo de visitas de manera puntual y como agradecimiento por el cariño que recibió el pasado junio en el acto de inauguración de su primera escultura en La Caridad.

Herminio no es amigo de dar discursos, ni le gustan las intervenciones públicas, pero disfruta en las distancias cortas, contando su obra y descubriendo al visitante los entresijos de un trabajo que le vino sin buscarlo. Se lo dijo su amigo, el escultor recientemente fallecido Martín Chirino, cuando le enseñó los escaparates que preparaba en su supermercado: "Herminio, ya hacías escultura y no lo sabías". Ayer no solo contó la anécdota con su admirado Chirino, sino que mostró estas fotos de su álbum personal a los visitantes, que se sorprendieron con los singulares montajes que hacía usando botes de Cola Cao, tabletas de chocolate o cajas de bebida.

"No sé si sabéis que mi obra está hecha con campos magnéticos para crear una sensación de ingravidez", dijo el franquino para romper el hielo al inicio del recorrido. Aclaró al público que no tiene conocimientos de física y que sus esculturas son fruto de la "intuición". El uso de imanes, añadió, limita mucho los materiales de trabajo, de ahí que tenga que huir, por ejemplo, del hierro y se deba centrar en el aluminio, la madera y el cristal fundamentalmente.

"¡Qué delicadeza!", exclamó una mujer al ver sus últimos trabajos, una serie de pequeños dibujos hechos con esmalte con formas "muy mías". Un día un grabador asturiano le pidió un dibujo suyo en una lámina de nueve por tres centímetros. El reto planteado derivó en "una sorpresa agradable", pues estos pequeños dibujos que hace en poco más de dos segundos están teniendo "muy buena aceptación". Su cabeza ya da vueltas para preparar una pieza a gran escala con estas láminas de protagonistas.

La madrileña Ana García se mostró encantada con el trabajo "precioso" de Herminio, y a su lado el avilesino Ricardo Calzón expresó lo "increíble" que le parece la obra del franquino. "Sabíamos de su trabajo y su fama, nos avisaron de estas visitas y venimos encantados. Me parecen increíbles sus obras, que rompen con la gravedad", añadió. Desde Gijón se desplazó Bernardo Fouces, que hizo algún trabajo para el escultor con su empresa de construcción y aprovechó la ocasión para interesarse por las particularidades de su obra: "Siempre me llamó muchísimo la atención lo que hace; además, es un hombre muy afable".

Una de las particularidades de estas visitas organizadas por el consistorio es que Herminio desconoce quiénes son los integrantes de cada grupo. Ayer abrió la puerta de su estudio confesando que era toda una "sorpresa" saber quién acudiría. Los grupos mezclan caras conocidas con turistas, y él pacientemente explica sus creaciones y su particular historia. "Es cansado, pero estoy muy a gusto", confesó al inicio del segundo recorrido. Le quedan tres más, previstos para el próximo agosto.