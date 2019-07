Vegadeo, fiel a las antigüedades

La Feria de Antigüedades y Coleccionismo de Vegadeo echó ayer el cierre de su séptima edición con un balance positivo por los buenos datos en cuanto a ventas. "No hay demasiado público, pero el que viene, compra. En las ferias no se trata de tener mucha cantidad de público, sino de que hagan gasto", explica Patricia Echeverri, primeriza en la cita. Su opinión resume el sentir general de los 24 expositores, desplazados desde diversos puntos de la geografía nacional y también de Francia y Gran Bretaña.

Para Echeverri, que llegó desde Bilbao, fue su primera vez en la cita veigueña, ya consolidada y con un público fiel. Frente a su puesto se ubicó Mariajo Fernández, que también se desplazó desde la ciudad vasca, y coincide con su vecina en cuanto a las buenas ventas. Esta profesional reivindica la importancia de las ferias y de contactar con vendedores de contrastada trayectoria: "La gente debe acudir a los profesionales porque son los que realmente venden antigüedades, no réplicas. Con ella coincide el francés Jean Pierré, de Navarre Antigüedades, quien precisa que un profesional "aporta autenticidad y una garantía".

Pierré lleva años acudiendo a la cita veigueña porque "funciona bien, hay buen público y vendemos y, además, me encanta el lugar". Desde Francia también se desplazó Chamsia, encantada con el público español: "Se interesa mucho por las cosas antiguas y es muy amable".

El promotor de la cita es Manolo Piñeiro, responsable de CCEventos y con veinte años de experiencia en el sector. Coincide con sus compañeros en que la cita veigueña no se caracteriza por una afluencia masiva (lo habitual en tres días es que pasen por ella entre 1.500 y 2.000 personas), pero funciona bien. "Esto es Vegadeo, no es una gran ciudad, claro que hay menos público, pero proporcionalmente compensa a nivel de ventas", indica. De hecho, aunque recibe muchas peticiones no se plantea aumentar el número de expositores. "Funciona muy bien así", apunta.

Piñeiro apela también a la importancia de que el público recurra a los profesionales que "responden de lo que venden". De hecho, explica que a él le gusta dar su tarjeta a la clientela para que lo tengan localizado: "Hay gente que viene a la feria porque te compró una vez y quedó contento, es la manera de hacer clientes". Asegura que los profesionales del sector "somos los primeros interesados en que el producto sea correcto".

Las ferias, precisa Piñeiro, han contribuido a ampliar el público de las antigüedades y a atraer a más gente. No obstante, cree que queda pendiente el reto de captar al público joven, especialmente en el campo del coleccionismo. "Debemos de buscar fórmulas para captar a los jóvenes. Ahora mismo los grandes clientes son personas de sesenta años para arriba", precisa.

Los profesionales también mostraron cierta preocupación por el clima político nacional, que, señalan, influye en las ventas. "La gente tiene miedo y al final no compra. Esto no es un artículo de primera necesidad y puedes pasar sin él", reflexiona el vigués Mario Acevedo. Con todo, apunta el organizador del evento, el sector de las antigüedades se mantiene vivo: "Trabajando, innovando y buscando nuevos nichos de mercado se puede vivir de él".

En la cita veigueña se mostraron desde el viernes hasta ayer diversidad de objetos, desde piezas de decoración como jarrones a muebles, pasando por joyas o artículos variados como bicicletas o cámaras de fotos. No faltaron libros, discos, juguetes y todo tipo de curiosidades que llamaron la atención de los visitantes.