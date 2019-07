San Timoteo rechaza prohibir las bebidas de más graduación como el Carmín y pide "civismo"

Luarca inicia el fin de semana las fiestas patronales de San Timoteo. La cofradía de mismo nombre (encargada de organizar el programa festivo) presentará a las novias de San Timoteo en la verbena del sábado, la primera de once días, discontinuos, de actividades.

Este año se espera por unas fiesta "menos conflictiva" que en pasadas ediciones y "basada en el respeto". De hecho, el presidente de la Cofradía de San Timoteo, Antonio Álvarez Suárez, "Tono", pide "más conciencia" y "civismo" para evitar altercados en las jornadas de máxima afluencia de personas.

Con respecto a la romería del día grande en el campo (22 de agosto), advierte de que "no se puede prohibir a la gente que beba alcohol", y descarta aplicar medidas como la impuesta en El Carmín de la Pola, donde se limitó el acceso al campo de la fiesta de bebidas de alta graduación. "No se puede decir a la gente que no beba cerveza o sidra o lo que guste", indica Álvarez, quien sí señala que la cofradía costeará seguridad privada durante toda la jornada del campo y también contará con el apoyo de Cruz Roja. Esta organización sumará a la asistencia sanitaria un stand informativo contra las agresiones sexistas.

El deseo del presidente de la cofradía timoteína de vivir unas fiestas "sin incidentes" está en consonancia con las exigencias del gobierno de Valdés. Según anunció anteayer el Alcalde Oscar Pérez, el Ayuntamiento será "escrupuloso" con el horario de cierre legal de bares y verbenas. La Delegación del Gobierno en Asturias confirmó además la presencia de más efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para vigilar las jornadas festivas que más interés despiertan en los jóvenes. Es decir, la verbena del 21 de agosto y el día grande, el 22 de agosto.

En cuanto al programa de actividades, "es similar al del año pasado", como explica el presidente de la cofradía. No habrá cambios para respetar las citas "que son ya tradición" y también el presupuesto económico, que no sufrió variaciones importantes en los últimos años.

Tras la verbena del sábado y la jornada de campo del domingo (Santa Águeda), el jueves y el viernes se celebrará el XIII campeonato de parchís al aire libre, "un clásico del programa", según la cofradía, que cada año congrega a más participantes. El jueves también habrá concierto de la coral Villa Blanca a las 20.15 horas en la iglesia y el sábado 10, la plaza de Alfonso X El Sabio acogerá a las 19.30 horas la sexta semifinal del Festiamas con la actuación de "Slum Suit", "Diañu Blues", "Fachamama" y "Huesos Flacos". En la iglesia también habrá concierto a cargo de la coral Santa Eulalia (20.15 horas).

Las actividades volverán el viernes 16 con el festival infantil -"otro clásico" que se celebrará desde las 11.30 horas- y el teatro de "El Hórreo" a las 21.30 horas en la plaza de Carmen y Severo Ochoa. El sábado 17 se celebrará el tradicional Festival de habaneras con la actuación de cinco corales. El domingo los romeros se trasladarán al campo de San Timoteo para celebrar el día del cofrade. Habrá actuaciones de bandas de gaitas, desfile de gigantes y cabezudos, misa por los cofrades fallecidos (17 horas) y reparto del bollo (desde las 21 horas). La verbena se trasladará al centro de la villa. El lunes 19 se celebrará entrega de premios del XXIX Certamen infantil de dibujo y pintura y la jornada de la bandas, con cuatro grupos. La fiesta de disfraces infantil será el martes a las 17 horas. Ese día habrá verbena dedicada a la música de los años 60, 70 y 80 con "Los 2+2" y "La última legión". La víspera de San Timoteo la música sonará por las calles a partir de las 11 horas. El 22 la romería se traslada al campo desde la mañana.