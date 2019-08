Foro lleva al fiscal irregularidades laborales en Vegadeo

El portavoz de Foro Asturias en Vegadeo, Virgilio López Rico, ha denunciado al Ayuntamiento veigueño ante la Fiscalía Superior del Principado de Asturias por no facilitarle una copia de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del consistorio y la sospecha de que existen irregularidades al respecto de esta figura legal. Rico explica en la denuncia que "ignora si el hecho de no contestar y no facilitarte copia de la RPT solicitada, se debe a la inexistencia de la misma, lo que evidenciaría la vulneración de varios textos legales".

Además de la citada denuncia, presentó un escrito ante el consistorio solicitando que se lleve a pleno la realización de una auditoría para clarificar la economía del consistorio, pues se halla todo "muy oscuro, dudoso y farragoso". Se queja de que no se dé respuesta por el cauce legal y válido a su petición de información y solicita la creación de un buzón para que los ediles reciban la correspondencia oficial.