"Estamos muy asustados", dicen en Tineo sobre la expansión del avispón

El avispón asiático se extiende sin control por el entorno de Navelgas (Tineo). Lo denunciaron ayer los apicultores de la Comarca Vaqueira, que repartieron en el Alto del Forcayao atrayente gratis (por valor de 4.200 euros) con el fin de que los vecinos de la zona, "tengan colmenas o no", se impliquen en la lucha contra la vespa velutina y coloquen trampas.

El presidente de la asociación de apicultores de comarca y vicepresidente de la federación que agrupa a los productores de miel en Asturias, Tino Gómez, alertó de la situación de Tineo y, en particular, del Cuarto de los Valles. "Está plagado y estamos asustados", dijo. Gómez advirtió de que es posible ver 15 nidos juntos y pidió más medidas al Principado o que, al menos, la administración no detenga el trampeo, como ya hace Galicia. "Nosotros podemos dar gratis el atrayente, pero el Principado no puede detener sus actuaciones ni limitar el trampeo a las zonas donde hay colmenas", indicó.

Gómez señaló que la gente está preocupada por la picadura y su impacto en el humano. "Se deja de coger higos o ciruelas porque los árboles están llenos de avispones", señaló el apicultor, quien pidió precaución a las personas que tengan cerca este tipo de árboles frutales. "Los avispones asiáticos arrasan con todo y así tampoco dejan comer a las abejas", destacó el Tino Gómez, para quien este año es "aconsejable" adelantar la cosecha de miel.

Los apicultores agradecieron ayer el interés de las personas que, no siendo productores de miel, participaron en el reparto de atrayente y se mostraron dispuestas a ayudar en lo posible para detener la plaga. En caso de ver un nido, se debe llamar al 112.