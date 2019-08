San Martín, con los vaqueiros en el corazón

Miguel Castro nació en la braña de La Bordinga de Cudillero y pasó en este pueblo de vaqueiros los 15 primeros años de su vida. Antes de mudarse a Pravia, bajó y subió cientos de veces por el estrecho y pendiente camino que llevaba a la capital de parroquia, San Martín de Luiña, donde entonces "poco o ningún afecto" tenían a los vaqueiros. "No se me olvida la discriminación que sufrió mi familia por ser vaqueira, por eso me presta ahora tanto volver ahora a San Martín y ver que nos recuerdan y nos agradecen lo que fuimos y lo que hicimos", dijo ayer durante la primera jornada del Mercáu Vaqueiro que organiza la asociación de vecinos en colaboración con el Ayuntamiento.

La cita cultural, gastronómica festiva llegó a su décimo novena edición (hoy continúa el programa) con una meta: recordar la historia y costumbres de las brañas y sus habitantes porque "les llevamos en el corazón", como dijo el portavoz, Juan Manuel Valle.

Este año el colectivo organizador apostó por exhibir el talento de tres artesanos: un madreñero, un goxeiro (como llaman en la zona al cesteiro) y un ferreiro. Los tres se esforzaron ayer en mostrar cómo se hacían antes las cosas. "La gente pregunta cómo se vivió de este oficio", contó Manuel Cuesta, el goxeiro de Degaña que ayer demostró cómo se hace un cesto. Cerca estaba el ferreiro de Naraval Alfredo Martínez, un hombre más reivindicativo que llevó al Mercáu Vaqueiru la fragua de su casa. Demostró cómo se hacía antaño un cuchillo sin electricidad, habló de la cepa del ganzo como material para dar calor y pidió más compromiso de las administraciones "con todo lo que se pierde". "Si los ayuntamientos ofrecieron cursos de 'ferreiros', tal vez esto no se acababa", opinó.

El madreñero Ramiro Testón viajó por primera vez al Mercáu de San Martín para dar a conocer la calidad de unas madreñas hechas a mano. El par para un adulto cuesta 28 euros, "casi lo mismo que las que puede comprar y están hechas por una máquina, pero éstas son de más calidad". El secreto de la buena madreña está en la madera elegida (a ser posible de castaño, abedul o nogal) y en la maña con la "taladrera". "El madreñero es el único que quita los nudos de la madera, por ejemplo, y el único que después que talla y pinta a mano", destacó Testón. Los visitantes (hoy desde las 11 horas) pueden disfrutar además de bailes tradicionales, bolo vaqueiro y expositores de alimentación y artesanía.