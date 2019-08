Villayón y Boal claman por la mejora de la vía en la que murió un camionero

Los vecinos de Villayón y Boal han creado una plataforma para exigir al mejora de los 31 kilómetros de carretera regional (AS-35) que comunican las capitales de ambos concejos. El colectivo surge tras el fatídico accidente del pasado 17 de julio en el que murió un camionero al salirse de la vía.

El portavoz de la plataforma, José Manuel García, asegura que ruta es muy transitada. Da acceso a la zona alta de la cuenta del Navia y también ofrece salida al municipio de Tineo, pero "registra innumerables accidentes, aunque no siempre tengan como resultado una muerte". García añade que los vecinos "nos cansamos de esperar". Según indica, varios consejeros se comprometieron a mejorar el estado del vial "sin ningún tipo de resultado hasta la fecha". Es por esta razón por la que han iniciado una campaña de recogida de firmas que estará operativa entre agosto y septiembre.

Tras estos meses, solicitarán un reunión con el nuevo Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño. A este encuentro acudirán la alcaldesa de Villayón, Estefanía González, del PP, y el alcalde de Boal, José Barrientos, del PSOE. "Estamos todos unidos y trataremos de que esta legislatura ofrezcan una solución", señala el portavoz de la plataforma. Por esta carretera transitan por obligación numerosos camiones de reparto que, en muchas ocasiones, no se pueden cruzar con un turismo. "Si no quieres provocar un accidente, tienes que detener la marcha", señala García. La plataforma advierte de que el estado de la vía " no solo es un peligro, también hace que nos despoblemos porque nadie quiere sentirse abandonado". La firma de apoyo se puede hacer en change.org.