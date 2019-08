Picante prepara su campeonato estival de surf en Tapia, pendiente de las olas

La escuela de surf Picante tiene en marcha la organización de su campeonato estival de surf, el decano del concejo. La cita se desarrollará entre el 10 y el 24 de este mes, aunque la fecha concreta está en el aire a la espera de la previsión: se hará el primer fin de semana de buenas olas.

El campeonato, todo un clásico del verano tapiego, contará con diez categorías de competición: Sub 10 (mixto), Sub 14, Sub 18 y Open (los tres con categoría masculina y femenina), Masters, Legends y Bodyboard. El plazo de inscripción ya está abierto desde el pasado lunes y los interesados pueden formalizarlo en la tienda Picante ubicada en el puerto de la capital tapiega.