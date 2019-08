La xata de San Roque se queda en Tineo y formará parte de un rebaño

El vecino del barrio de Pico la Villa de Tineo Abel Gayo ya tiene a "Luna", la xata de la rifa de San Roque, pastando en una finca de la villa al lado de sus otras vacas. Él fue el afortunado portador de la papeleta que resultó premiada en el sorteo que se hizo en directo la noche de San Roque, durante la verbena, aunque no lo supo hasta la mañana siguiente, cuando comprobó sus papeletas con el número que estaba expuesto en un bar. "Lo tuve que mirar dos veces, no me lo creía", asegura Abel Gayo, que es un comprador tradicional de esta rifa, ya que durante muchos años él se encargó del cuidado del animal desde su compra hasta que era rifado. Tiene claro que el futuro de "Luna" será convertirse en una vaca más de su rebaño porque asegura que es "muy buena", informa D. Á.