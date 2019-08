Yago Pico de Coaña: "Buscar la paz es una tarea diaria y de todos"

Las XVI Jornadas de la historia de Navia se cerraron ayer con una ponencia magistral del diplomático y embajador Yago Pico de Coaña. El especialista en Derecho tituló su charla "La paz como tarea" y fue claro al decir que "todos debemos trabajar por ella".

Según Yago Pico de Coaña, la paz en el mundo "se puede conseguir". "Empieza en la casa y sigue en el colegio y en la Universidad; es necesario practicarla desde el interior, para poder proyectarla", opinó.

En su intervención en el Espacio Cultural El Liceo recordó su trabajo como facilitador de procesos de paz en Guatemala, El Salvador y Colombia durante unos años ochenta "muy duros". "Para un diplomático siempre hay que sentar a las parte del conflicto, negociar sabiendo que todos pierden y todos ganan, y llegar a acuerdos", indicó. "Buscar la paz, es una tarea diaria, hay que salir a por ella", destacó.

Yago Pico fue optimista en su charla, pese a las conflictos armados que hoy por hoy hay en el mundo. Hay mucha gente, a su juicio, "que se dedica a hacer el bien". El que es hijo predilecto de Coaña mencionó a la Iglesia, por ejemplo, "que ha contribuido a la paz en América, pese a que no se cuente". Para evitar los enfrentamientos, hay que "erradicar la pobreza", opinó el prestigioso diplomático. "Cuando hay una distribución poco equitativa de la renta, surge el conflicto; y en algunos países de América Latina no es que no se llegue a fin de mes, como sucede en España, es que no se llega al fin del día", reflexionó.

"Para tener paz fundamental combatir la pobreza y tener unas elecciones justas", destacó. Además es importante mantener un Estado del Bienestar fuerte y disponer una fiscalidad progresiva, algo relacionado con buenas infraestructuras públicas y una asistencia social permanente y adecuada.

Cerraron las Jornadas de Historia organizadas por la asociación "Amigos de la Historia" de Puerto de Vega los profesores Juan Manuel Méjica y Benjamín Méndez, que hablaron de la labor filantrópica de los emigrantes a América.