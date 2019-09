Denuncia ataques a su ganado y amenazas en el monte de Fuentes de Corbero

La ganadería El Viejo S. C. de Rañeces de Porley, con 75 cabezas de ganado, denuncia ataques al ganado que tiene pastando en el monte de Fuentes de Corbero gracias a la licencia de pastos que le proporcionó la Junta Gestora. La ganadería denuncia que prácticamente desde su llegada en mayo a este monte recibió amenazas y un mes después se encontraron con que el toro que formaba parte del rebaño, que cuenta con 17 vacas, aparecía muerto con un agujero en la cabeza.

"Lo denunciamos a la Guardia Civil y dedujeron que había sido un acto intencionado", relata el ganadero Daniel Fernández, que esta misma semana, se encontró con que una vaca que apartó la tarde del lunes en una finca del vecino que le ha cedido el aprovechamiento del monte había desaparecido cuando regresó a buscarla el martes por la mañana y no fue hasta por la tarde cuando dio con ella. "Estaba atada en otra finca a la que nunca se me hubiera ocurrido ir a mirar, gracias a una vecina que me avisó la recuperé a tiempo, si llega a pasar otra día hubiera muerto de sed", explica el ganadero.

La ganadería también denunció este nuevo suceso ante la Guardia Civil, pero teme que hasta que finalice la licencia, el 30 de septiembre, pueda sufrir alguna pérdida más.