"Era el único chaval en Gúa y desarrollé la creatividad", dice Daniel Suárez en Somiedo

Pola de Somiedo, a tope con las fiestas. El empresario tecnológico Daniel Suárez se encargó ayer del pregón junto a Álex Fernández y Silvia Calzón, dos de los escolares del concejo que han impulsado la empresa Avícola Somiedo con el asesoramiento del primero. Allí, explicaron a sus vecinos en qué consiste el proyecto de cría de gallinas y venta de huevos. Y todo para infundir optimismo entre los somedanos sobre el futuro del Parque Natural.

"Es un buen momento para volver a encontrarnos y colaborar por esta tribu somedana y los nenos son un ejemplo", dijo Suárez. El empresario tecnológico, asentado en Somiedo, analizó lo positivo de la vida rural con sus recuerdos del pasado. "Era el único chaval en Gúa, no había más niños y tuve que desarrollar la creatividad, de ahí la importancia de que los niños vuelvan a aburrirse".

También la siega de la hierba le sirvió para ahondar en la necesidad de la colaboración vecinal. Rememoró cómo hacía su "cugurra" (montón de hierba), al que dedicaba mucho tiempo para que, de repente, su abuelo lo llevase sin previo aviso: "Mejor me hubiera dicho, mira, esta cugurrina si la dejas sola se moja, ahí está el valor de la colaboración entre todos". Suárez también tuvo un recuerdo para el desaparecido Toño Feito "el de Veigas": "El me dijo que la televisión acabó con el filandón, rompió los pueblos y esa estructura de colaboración y ahora el móvil ya rompe las familias, tenemos la tecnología, no es buena ni mala, debemos aprender a utilizarla para colaborar y encontrarnos", afirmó. La verbena con "Tekila", llenó Pola.

y Somiedo sigue hoy con su "Semana Grande", con la entrega de los premios del certamen nacional de rebaños de Asturiana de los Valles y segunda verbena con "María Somiedo" y "JJ DJS Music".