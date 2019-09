"Parece que ahora mismo lo único que interesa son los sucesos", lamenta Diego Carcedo en Castropol

El periodista Diego Carcedo disertó ayer en la biblioteca Menéndez Pelayo de Castropol sobre su último libro "Sobrevivir al miedo" en el que recopila veinte crónicas de veinte acontecimientos históricos que le tocó vivir en su quehacer informativo, informa T. C. "No son memorias, que ni las he escrito, ni pienso hacerlo, porque unas memorias mías no interesan a nadie", precisó el veterano informador. Carcedo reivindicó la importante labor del periodista y también abogó por hacer autocrítica de la profesión: "Hemos llegado a una degeneración del periodismo, que ahora mismo parece que lo único que interesa son los sucesos. Hay que hablar de otras cosas como política, temas sociales, científicos o internacionales".