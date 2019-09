Tineo, ruta equina

Más de medio centenar de jinetes se dieron cita ayer en la celebración de la quinta Concentración ecuestre "Villa de Tineo" para realizar una ruta por la sierra de Tineo y disfrutar de una tarde de actividades. A las 11.00 de la mañana salieron del recinto ferial de Santa Teresa de Tineo 56 caballos con sus dueños a lomos rumbo a la sierra de Tineo, en las inmediaciones de la Casa del Puerto, para disfrutar de una ruta a caballo.

La mayoría llegaban de diferentes puntos de Asturias con la idea de disfrutar del paisaje tinetense. "La zona merece mucho la pena", aseguraba Zósimo González, de Oviedo. Venía acompañado por Iván Fernández, de Teverga, que valoraba especialmente la organización: "Vengo por la gente que conozco aquí de la organización, que nos tratan muy bien".

A la aventura también se apuntó gente muy joven, como es el caso de la tinetense Ángela Álvarez, a quien no le importaba que justo antes de salir estuviera lloviendo. "Llevo montando a caballo desde pequeña y a la ruta de casa no se puede faltar, no importa que llueva", comentaba.

Finalmente, la lluvia respetó la salida de los jinetes, que volvieron al punto de encuentro para disfrutar de una comida de hermandad.

Durante la tarde las actividades continuaron, pero esta vez en forma de competición. Primero se desarrolló la carrera de velocidad sobre asfalto en la que participaron 19 caballos. "En el norte es la segunda que se hace, es una modalidad rara y queríamos mantenerla porque ofrece algo diferente y atrae muchos visitantes", asegura Agustín Menéndez, presidente de la asociación EQTineo, que organiza por primera esta prueba que ya estaba en marcha en Tineo. También se disputó una carrera de cintas.