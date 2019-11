El PP plantea equiparar los topónimos Ría de Ribadeo, priorizado por Fomento, y Ría del Eo

El Instituto Geográfico Nacional, que depende del Ministerio de Fomento, considera desde 2008 que el topónimo Ría de Ribadeo es el de "uso preferente" para el estuario que une Asturias y Galicia, y que, por contra, la denominación Ría del Eo es "de uso menor o restringido". El PP de Asturias quiere modificar esta situación, consciente del malestar que causa en el lado asturiano del Eo la acepción de Ría de Ribadeo (sin apenas uso en Asturias), y quiere lograr la equiparación de ambos términos.

"No pretendemos alimentar ningún tipo de conflicto artificial, sino que, en igualdad de condiciones, se pueda utilizar tanto un topónimo como otro. Es una propuesta justa que no tiene por qué levantar ninguna ampolla", defendió ayer en el puerto de Figueras el diputado castropolense Álvaro Queipo, acompañado por la portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Teresa Mallada. Queipo considera que su propuesta "es la solución definitiva", llamada a "poner paz" sobre un viejo asunto que genera gran controversia entre los vecinos de uno y otro lado de la ría.

Mallada apunta que en 2008, cuando se divulgó con gran revuelo el dictamen de la comisión especializada de nombres geográficos del Consejo Superior Geográfico, el Gobierno del Principado "no supo defender los intereses de los asturianos y permitió que prevaleciera la denominación Ría de Ribadeo sobre la de Ría del Eo". La portavoz señala que su grupo, "a petición de muchos asturianos, no quiere que se margine la denominación asturiana frente a la gallega, queremos que estén en igualdad de condiciones y, por eso, presentamos en el Parlamento asturiano una proposición no de ley que entendemos que debería ser apoyada por todos los grupos". El PP entiende que la denominación Ría del Eo tiene "un uso mayoritario", ahora y a lo largo de la historia.

En la propuesta parlamentaria, el PP pide recopilar toda la documentación histórica que acredite "la utilización inmemorial" del nombre Ría del Eo para remitirla al Instituto Geográfico Nacional y que se acompañe de una solicitud para proceder a revisar el "Nomenclátor geográfico conciso de España", donde figura Ría de Ribadeo como topónimo preferente.