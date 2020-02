Indignación en Tineo por la falta de pediatra: "Pagamos como los demás"

Las familias de Tineo con menores se muestran indignadas porque el centro de salud se quede sin pediatra y no se haya anunciado su sustitución a corto plazo por un nuevo especialista. Reclaman el derecho de sus hijos a recibir atención por parte de un profesional en medicina infantil sin tener que desplazarse constantemente al servicio de urgencias del hospital comarcal "Carmen y Severo Ochoa", situado en Cangas del Narcea.

"Pagamos los mismos impuestos que los demás, y esto no es justo, Tineo es un concejo grande y hubo días en los que llamabas para pedir cita y estaba completo", explica Chusa Méndez. De hecho, las familias recalcan que hay 774 niños en el concejo, una cifra que consideran más que suficiente para que el servicio de Pediatría del centro de salud esté en funcionamiento con, al menos, un especialista, como venía siendo habitual hasta la pasada semana.

No obstante, con un solo pediatra en el centro de salud las familias también se encontraban con días en los que no tenían el servicio y debían ser atendidos por médicos de familia que acababan derivándolos a urgencias del hospital. Fue el caso de Naiara González, quien, al llegar al hospital, se encontró con que, "de buenas maneras, me echaron diciéndome que no era un caso de urgencia. Pero si el centro de salud te manda, te asustas y vas", se justifica.

Ahora se preguntan cómo será la atención. Vanessa González, madre de un bebé, explica que su niño tuvo bronquiolitis y tenía que ir a consulta cada día para revisarlo; sin pediatra, se plantea si tendría que ir a Cangas todos los días, algo que no ve lógico porque "las urgencias son para eso, no para una auscultación de seguimiento".

Con las madres estaba la portavoz del PP tinetense, Montse Fernández, quien exigió que se incorpore "un pediatra, o los que hagan falta", al servicio e insistió en que "no puede ser que, por estar en una zona rural, los niños no tengan pediatra". Asimismo, aventuró que esta pérdida supone "el principio del fin, el desmantelamiento del centro de salud y de la sanidad del Suroccidente".

Por su parte, el alcalde tinetense, José Ramón Feito, remitió ayer un escrito al Consejero de Salud para pedirle que "tome las medidas oportunas para que, a la mayor brevedad posible, el servicio de Pediatría del centro de salud de Tineo quede restablecido". Feito señaló que el servicio no estará descubierto, al contar con un médico de familia que cubrirá el puesto, y al realizar las revisiones de los más pequeños los pediatras del hospital; no obstante, matizó que "eso no es una solución, hay que buscar la forma de que venga un pediatra, es un servicio básico para la población y si queremos que la gente se quede aquí".

También manifestó públicamente su contrariedad con la pérdida del servicio la edil de Vox, Carolina López, quien calificó la situación de "inadmisible" y defendió que "todos los ciudadanos tenemos derecho al acceso integral a la sanidad, ya sea en zonas rurales o urbanas".