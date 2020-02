Más de trescientas personas exigen en Tineo el regreso del servicio de pediatría

Tineo está en pie de guerra para lograr que vuelva el servicio de pediatría al centro de salud de la capital de concejo. Más de 300 personas protestaron ayer en la calle, convocadas por el colectivo "Cumbre Tineo", para que se dé cumplimiento a "un derecho que tienen los menores".

Desde la semana pasada, y sin que mediara una explicación oficial, los casi 800 niños censados en el municipio son atendidos por un médico de familia, tras pedir traslado la persona que pasaba consulta en Tineo. En caso de urgencia o necesidad, las familias deben acudir al servicio de pediatría del hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea.

"El médico de familia del centro de salud nos dice que no es su labor", señala la presidenta de la asociación "Cumbre Tineo", Amor González, quien asegura que las movilizaciones continuarán si el Principado no da marcha atrás a una medida que deja sin un especialista "esencial" al centro de salud tinetense.

En la marcha de ayer, las familias expusieron su punto de vista. Para el padre David Fernández, esta ausencia no es aceptable. "No se trata tanto de las revisiones periódicas y programadas como de las urgencias", detalla. Además, le preocupa sobremanera la falta de este servicio para los niños más menos edad. "El médico de familia que ahora tienen asignado parece que tiene experiencia con niños, pero no es pediatra", señala.

Lorelay Álvarez también es madre. En su opinión, disponer de pediatra "es un servicio mínimo" al que tienen derecho los menores asturianos. "Nos preguntamos cómo quieren que la gente viva en la zona rural si se lo llevan todo", señala.

La polémica por la falta de recursos sanitario enfrenta además al alcalde de Tineo, José Ramón Feito, del PSOE, con el gobierno del también socialista de Adrián Barbón. "Queremos que se recupere el servicio lo antes posible", advierte Feito. "Sabemos que no hay especialistas, pero esta solución no puede ser de largo plazo", añade. En la marcha también estuvieron presentes la diputada de PP Cristina Vega y el secretario general de Podemos, Daniel Ripa. El último opina que "no puede haber menores de primera y de segunda en Asturias, todos tienen que tener los mismos derechos".

En Tineo hay activa una campaña de recogida de firmas que en 48 horas logró 1.800 apoyos. Es posible firmar en los establecimientos comerciales y a través de la plataforma change.org.