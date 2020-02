T. C.

La "huella verde" de los niños franquinos T. C.

Los alumnos del colegio franquino Jesús Álvarez Valdés, en el marco del proyecto "Dejemos una huella verde en el planeta" y asesorados por agentes forestales, han realizado una plantación de robles y castaños en el área recreativa de As Covas d'Andía (en la imagen). Harán un seguimiento para cuidar y atender su particular bosque, informa T. C.