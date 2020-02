Medio centenar de expositores llenan de color Luarca con sus camelias

El colorido de las camelias inunda un año más Luarca con la celebración de la quinta edición de su certamen y exposición, que se inauguró ayer y de la que aún se puede disfrutar hoy a lo largo de todo el día. La cita crece año a año y en esta ocasión son 54 los expositores que se pueden ver en la carpa instalada en la plaza Alfonso X el Sabio, una nueva ubicación para permitir el crecimiento de la muestra.

"Tenemos una representación espectacular, casi el doble de expositores que el año pasado y se pueden ver varios miles de variedades, es algo incalculable", asegura José Manuel Alba, impulsor de la exposición. Con el incremento del número de expositores, llegados del resto de Asturias, Galicia, Madrid e incluso Portugal, José Manuel Alba confía en que el número de visitantes también aumentará considerablemente y ya tiene la vista puesta en el próximo año en el que espera conseguir que se amplíen los días del certamen y que se complete con otras actividades culturales como conciertos o charlas.

El padrino del evento, Miguel Llana Valdés, destacó las posibilidades de esta flor de origen asiático: "La camelia ofrece un gran potencial no solo paisajístico, sino que abre las puertas a un floreciente industria turística con grandes rutas, incluso gastronómicas, y estética a la que Asturias y Valdés, en particular, no deben renunciar".

Además puso como ejemplo el atractivo que despiertan los famosos y espectaculares jardines Fonte Baixa, en El Chano (Valdés), "han sido, sin lugar a dudas, generadores de turismo y riqueza para el concejo".

Para complementar la exposición la Asociación Valdesana de Turismo Rural (Avatur) y Turismo de Luarca ofrecen descuentos en sus alojamientos y la restauración menús especiales durante el fin de semana. Asimismo la Asociación de Comerciantes de Luarca (ACL) sorteará tres premios entre sus clientes con motivo de la muestra.