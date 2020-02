PSOE y PP de Castropol avalan que se investigue más en la finca con restos de la Edad del Hierro

Ni el gobierno ni la oposición de Castropol ven con malos ojos la propuesta de que se investigue a fondo la finca de As Huertas para determinar si el foso hallado es o no parte de un poblado castreño. Esta teoría es sugerida por algunos arqueólogos como Ángel Villa o Jorge Camino, quienes contradicen la versión oficial, la cual resta valor a estos vestigios datados en la segunda Edad del Hierro. Si no hay cambios, la próxima intervención en la finca será para comenzar a construir una promoción inmobiliaria de 34 viviendas.

"Yo estoy absolutamente a favor de la investigación arqueológica y de conocer los orígenes de Castropol. Hay una hipótesis en el aire y estaría bien investigarlo para cerciorarnos y buscar las pruebas necesarias", reflexiona el Alcalde castropolense, Francisco Javier Vinjoy (PSOE). No obstante, explica que él no es nadie para rebatir el criterio seguido por los técnicos de Patrimonio que, tras años de trámites, han autorizado finalmente la urbanización en la finca de As Huertas, aunque estableciendo un seguimiento arqueológico de los trabajos.

Por su parte, la portavoz de la oposición, Nazaret López (PP), indica que valoran las opiniones de los expertos publicadas hace unos días por este periódico y solicita que "se haga un estudio más en profundidad" para tener un resultado determinante y evitar que queden dudas sin responder. "Por supuesto que si la conclusión final es que se trata de un castro, entendemos que el Principado debe tomar cartas en el asunto y velar por su protección y conservación; y no dejar que se construya encima", añade la concejala popular.

El pasado verano, durante la cuarta intervención arqueológica en la finca, se halló un foso de más de 115 metros de largo y más de 2 metros de profundidad que desconcertó a los responsables de la investigación. Inicialmente se apostó por un foso ligado a actividades mineras, si bien el arqueólogo Ángel Villa ha puesto sobre la mesa otra posible hipótesis: que se trate de un foso defensivo. Otros de similares características se hallaron no solo en Asturias, sino también en poblados de la Galia.