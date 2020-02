El cocinero del colegio santallés coge la baja, pero continúa la movilización

El cocinero del colegio de Santa Eulalia de Oscos presentó ayer en el centro una baja laboral, pero las familias han decidido mantener la movilización y seguirán sin enviar a sus hijos al comedor mientras Educación no tome cartas en el asunto. La Consejería no ha respondido a su petición para mantener una reunión urgente y abordar el problema que tienen con este profesional desde hace más de una década. El episodio más grave fue el jueves pasado cuando se presentó en el centro en evidente estado de embriaguez Los padres cuentan con el apoyo del gobierno local. T. C.