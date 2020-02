Quejas en Tapia por las nuevas normas de acceso al colegio

El Consejo Escolar del colegio Príncipe de Asturias de Tapia aprobó la semana pasada unas nuevas normas para regular las entradas y salidas de los niños al centro. Sin embargo, la medida no ha sentado bien a algunas familias de la capital del concejo, que consideran que se da muy poco margen a los niños que no tienen derecho a transporte para acceder al centro, lo que genera situaciones de "caos" a las puertas del colegio. Según la nueva norma, los niños que no tienen transporte (es el caso de los escolares de la villa) deben acceder al colegio entre las 9.10 y las 9.15. T. C.