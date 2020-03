Una promotora vende casas domóticas inteligentes en Asturias

Manuel y Lucía viven en una casa domótica en Asturias. Mientras Manuel pone a cargar su coche eléctrico en el garaje de casa no puede evitar pensar que también él necesita recargar sus pilas. Es mediodía y hay tiempo, así que una relajante escapada al solárium es un premio merecido. Desde la cubierta las vistas de Oviedo son fantásticas. Pero antes, una parada técnica en casa. La experiencia le dice que el descanso es aún más placentero después del ejercicio. Por su mente cruza la idea de la bicicleta, aparcada en la zona comunal, pero lo cambia por el gimnasio de la planta octava. La bici mejor para el fin de semana; quiere probar esa nueva ruta por la falda del Naranco. Desde Prado de la Vega hasta allí no habrá más de 5 minutos.

Envuelto en sus pensamientos Manuel bucea en el armario de los deportes. Busca algo ligero: hoy va a sudar la camiseta y la temperatura es excelente. En realidad, en el edificio Aura Cadenas, la temperatura siempre es buena. Eso le encanta a Lucía, su mujer. Manuel se pregunta si será por esos famosos materiales del edificio de los que le hablaron en la Promotora Cadenas sobre las casas domóticas inteligentes en Asturias. A Lucía le entusiasmó la idea de las bajas emisiones cuando compraron el piso. Y no es que él sea insensible a la ecología, pero cuando verdaderamente disfruta de la calificación energética es cuando llega la factura de la luz.

Casas domóticas inteligentes: ¿vivir con Alexa?



Hablando de luz, Alexa hace un rato que sintió entrar a Manuel y se hizo cargo del ambiente; luz tenue y música de los 80 de fondo. Como a él le gusta. Al principio se les hizo rara la idea de convivir con Alexa en una casa domótica. Esa presencia silenciosa€ Pero ha sido fácil acostumbrarse a ella; programa alarmas y hasta la calefacción para que la casa esté a punto cuando ellos llegan, avisa al móvil si alguien llama al videoportero y no están, resuelve cualquier duda e incluso ¡se acabó olvidarse del aniversario! Definitivamente, la vida es mejor desde que se mudaron. Eso sí, Manuel no puede contener una ligera sensación de infidelidad cuando, al salir de casa, se le escapa ese último comando; Alexa, me gusta nuestro hogar.

Casas domóticas en Asturias

