"Se tarda menos en ir a Portugal que a Oviedo", claman los vecinos del valle del Navia

Toda una comarca unida para que arreglen lo que les permitirá seguir siendo eso, comarca, y no tener que abandonar un territorio en el que nacieron y por el que quieren apostar. Unas 300 personas se concentraron ayer en Grandas de Salime en la que es la segunda manifestación por la mejora del corredor del Navia, la carretera regional que comunica Boal, Illano, Pesoz y Grandas.

La plataforma ciudadana "Valles del Navia" canalizó la "contrariedad" de los habitantes del Occidente por la decisión del gobierno regional (PSOE) de frenar una reforma que estaba ya prevista en la anterior legislatura en base a criterios técnicos.

"No somos de la España vaciada, aquí somos la comarca vaciada", dijo Vanesa García, una emprendedora de Grandas. "Tardo lo mismo en llegar a Portugal que a Oviedo", detalló para dar cuenta del sinuoso trazado del corredor, que suma baches, hundimientos y argayos.

La plaza de Grandas de Salime se llenó de carteles reivindicativos y de personas de diferentes edades y aunó -algo difícil estos días- a políticos de distinto signo. Es más, los cuatro alcaldes del valle, los socialistas Eustaquio Revilla (Grandas(, Wenceslao González (Illano), José antonio Barrientos (Boal) y José Valledor (Pesoz), allí se plantaron de nuevo tras reunirse, sin éxito, días atrás, con el Presidente, Adrián Barbón.

Todos, ciudadanos y políticos, tienen una misión. Reivindicar una obra de mejora de la carretera (prometida por el anterior gobierno regional). A una parte de la población le preocupa la falta de apuesta política por esta zona rural para lograr fijar y atraer población y, a otra, la mayoría, la distancia con el hospital comarcal de Jarrio: dos horas desde Grandas.

Dos horas para ir de Grandas a Jarrio en ambulancia con "traqueteo"

Manuel Ramón Martínez tiene 72 años. Vive en Grandas y el pasado diciembre superó un infarto "de milagro". La ambulancia que le desplazó infartado al hospital comarcal de Jarrio (Coaña) se desvió en Pesoz para ir por la Autovía del Cantábrico a través del puerto de La Garganta. Es "habitual" el desvío, que amplía el espacio y el tiempo, pero se evita el "constante traqueteo".

No faltaron ayer críticas al Consejero de Salud, que ha negado que el mal estado de la vía afecte al traslado al hospital. "Es grave lo que dijo, porque demuestra ignorancia", espetó con aplomo el presidente de la plataforma "Valles de Navia" y concejal de Boal Activo, Miguel Mojardín. También participó la presidenta de la asociación cultural "El Carpio" de Grandas, Rosa Monjardín, quien invitó al gobierno de Barbón a visitar la zona y recorrer la tediosa carretera del alto Navia. "No hacen falta sesudos estudios para saber que la gente se va de los pueblos porque no hay servicios de dos asuntos capitales en cualquier Estado del bienestar: educación y sanidad", dijo. "Nuestros jóvenes se marchan fuera a estudiar el Bachillerato y ya no vuelven; y muchas personas mayores tienen que pagarse un taxi para recorrer casi dos horas e ir al hospital de Jarrio", explicó.

La secretaria general de, sindicato ganadero Coag-Asturias, Mercedes Cruzado, informó de los sobrecostes que asumen las ganaderías por el mal estado de la carretera. "Sale más caro producir porque sale más caro que llegue, por ejemplo, el forraje", ilustró. Cruzado llamó a la unidad al margen de la política, pero justo más tarde se mostró el primer distanciamiento entre alcaldes de la comarca y miembros de la plataforma "Valles del Navia".

Durante la intervención pública de la miembro de la plataforma y concejala de Grandaleses Independientes, Idima López, el Alcalde de Grandas. Eustaquio Revilla, se marchó de la concentración. López acusó a los políticos de "marear la perdiz", les invitó a "ponerse a trabajar" y se despachó con los alcaldes históricos (Eustaquio Revilla, entre ellos) por no exigir antes el arreglo. "¡Está mintiendo!", contestó entre el público Revilla.

Los alcaldes de Illano, Coaña, Pesoz y Boal defendieron su unidad para seguir en la lucha.