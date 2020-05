El Franco denuncia pintadas en As Quintas

El Ayuntamiento de El Franco ha denunciado ante la Guardia Civil varias pintadas aparecidas en el espacio cultural As Quintas, de La Caridad. El gobierno local lo tacha de "acto incívico de unos gamberros que no respetan el patrimonio cultural de su pueblo" y anuncia que procederá a la limpieza de las paredes/ T. C.