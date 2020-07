Trevías y Puerto de Vega piden la vuelta del consultorio: "Tenerlo cerrado nos puede costar la vida"

Los vecinos de la parroquia rural de Trevías, en Valdés, salieron esta tarde a la calle para reivindicar una sanidad pública digna en las zonas rurales. Habían convocado una manifestación para pedir que los médicos del centro de salud de Trevías no fueran trasladados por las tardes a Luarca y para que se reanudara la atención de las urgencias presenciales en el centro de salud de Trevías. Dos peticiones que fueron atendidas, estando prevista la apertura de las urgencias para el próximo día 10. No obstante, ni la rectificación ni que Delegación de Gobierno no autorizase la manifestación convocada, impidió que los vecinos siguieran adelante con su protesta en defensa de la sanidad.

De este modo, unas 300 personas recorrieron Trevías por sus aceras hasta llegar al centro de salud donde desplegaron la pancarta en la que recordaban que "20 minutos salvan vidas", en referencia a la distancia que hay entre la localidad y su capital.

La veintena de asociaciones de la parroquia, impulsoras de la reivindicación, advirtieron de que ahora estarán pendientes de que los consultorios periféricos abran en septiembre y si no, avanzan que volverán a salir a la calle.

En Puerto de Vega (Navia) los vecinos también se concentraron esta tarde para pedir que se restablezca el normal funcionamiento de su consultorio. Los vecinos se quejan de que con 2.000 cartillas tienen que desplazarse a Navia y anuncian que convocarán una manifestación.



Salas exige restituir todos los servicios en La Espina y Malleza

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, asegura que los salenses han recibido muy mal el recorte en los servicios de los consultorios médicos de La Espina y Malleza, afectados por el plan de reestructuración del Principado. En Malleza sólo habrá atención de enfermería mientras que el de La Espina abrirá dos días a la semana. De ahí que el regidor exija una reunión con el consejero de Salud, Pablo Ignacio Fernández Muñiz. Hidalgo reclama que se restituya el servicio en su totalidad como funcionaba hasta el cierre decretado en el confinamiento por el covid-19. La Consejería aseguró que no se cerraría ningún consultorio, pero sí se han ejecutado recortes de servicios.