El Tribunal Superior absuelve al Alcalde y cuatro concejales de Somiedo del delito de prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de confirmar la absolución del delito de prevaricación por los que venían siendo acusados el Alcalde de Somiedo y cuatro concejales del Ayuntamiento en relación con el nombramiento del Juez de Paz y su suplente para el concejo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Ignacio Pérez Villamil, comparte el razonamiento de la resolución apelada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que ahora se confirma íntegramente, "pues no de toda ilegalidad o disconformidad a derecho de un acto administrativo necesariamente ha de concluirse su carácter prevaricador". Para el TSJA "el delito exige que además de ilegal sea arbitrario, injusto, y que el funcionario público autor lo dicte a sabiendas de su injusticia" lo que a su juicio "no es el caso, según el razonado criterio de la Audiencia que la parte apelante trata, sin éxito, de sustituir por el suyo propio, lógicamente interesado y, sobre todo, partiendo de bases fácticas no acreditadas".

La Sala Civil y Penal hace referencia a la sentencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que anuló en su día, por disconformidad a Derecho, dos actos administrativos concretos dictados en el proceso selectivo para Juez de Paz titular y suplente de Somiedo, la resolución por la que se convocaba la plaza y el decreto del Alcalde por el que se declara la incompatibilidad para el desempeño del puesto de dos de las solicitantes.

La sentencia de la Sala Civil y Penal, que no es firme, puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo