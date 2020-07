Cinco niños se quedan fuera de El Pascón, en Tineo, al no aceptarse un desdoble en Infantil

La petición de las familias del colegio público El Pascón de Tineo de contar con un desdoble en el primer curso de infantil para dar cabida a los 28 niños preinscritos ha sido denegada por la Consejería de Educación. La asociación de madres y padres, presidida por Lorelay Álvarez, recuerda que esta negativa a tener dos clases obliga a familias a tener que llevar a los niños a otro centro. En concreto, se quedan cinco menores sin plaza y se admiten 23 para un aula.

"Nos parece que en la situación en la que estamos que metan a 23 niños en un aula es mucho, y además se dejan fuera a 5 niños, que la opción que tienen es ir al colegio Verdeamor, que aún no tiene comedor", explica la presidenta de la AMPA.

Además, Lorelay Álvarez considera que facilitar el desdoble no suponía mucho esfuerzo, puesto que en infantil de 5 años del curso pasado la clase estaba desdoblada y tenía dos profesoras. "La maestras acababan el ciclo y este año volverían a coger a los niños que entrasen de tres años, por lo que no se necesitaría más personal, ya que estarían las dos disponibles", asegura. Álvarez reclama que se dé una solución definitiva "para que año tras año no se repita que niños no sean admitidos".