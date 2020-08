La cuenca del Navia, en lucha por hacer una gran senda: "Es nuestro salvavidas"

La gran senda del Navia sigue presente en los concejos de la cuenca alta del río. La sociedad "Amigos de Boal", que impulsó ya en 2016 este proyecto, que apoyan 16 ayuntamientos de Asturias y Lugo, busca ahora el respaldo definitivo del gobierno central para poder incluir esta red caminos que une la cuenca del río Navia (428 kilómetros) en el listado de actuaciones de interés general y en la Red de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. Los vecinos consideran que esa senda sería "el salvavidas" de la zona afectada.

"Es el momento", sostiene el portavoz de la sociedad boalesa, Miguel Mojardín, quien considera que la primera partida para este desarrollo debería estar presente en los presupuestos estatales de este año.

Para visibilizar el apoyo ciudadano y político a la conocida como gran senda del Navia, antes de finalizar el mes se organizará una concentración en la vertiente asturiana del río. "Se trata de visibilizar todos los apoyos al proyecto y de volver a poner sobre la mesa un territorio que existe y necesita de una gran inversión para tener futuro", indica el portavoz. Mojardín considera que la marca turística que se explota en esta zona de la cuenca del río (Parque Histórico del Navia) no ha dado sus frutos y considera que, si no hay cambios, el futuro no será halagüeño. "Tenemos que pensar en algo que pueda generar movimiento y economía para que aquí se pueda vivir del turismo, pero también de tener un taller mecánico", resume Mojardín.

El proyecto, en su día respaldado en el pleno de 16 ayuntamientos, está parado desde hace cuatro años. Se estima que para la puesta a punto de las rutas que comunican la aldea de Busnullán, en Piedrafita do Cebreiro (Lugo) y la desembocadura del río en Navia, se necesitan 4,2 millones de euros.

Por ahora, conocen y apoyan la propuesta grupos senderistas, federaciones de montaña de Asturias y Galicia, ayuntamientos asturianos (Navia, Coaña, Villayón, Boal, Illano, Pesoz, Ibias, Allande, Grandas de Salime) y gallegos (Pedrafita do Cebreiro, As Nogais, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, A Fonsagrada), la Diputación de Lugo y el Principado, mantienen los promotores.

Según el último resumen del proyecto, al que ha tenido acceso este diario, la futura senda podría tener un recorrido total de 367 kilómetros con un trayecto único desde Cebreiro a Suarna (65,5 kilómetros) y un doble trayecto, por ambas márgenes, 166,4 kilómetros por la margen derecha y 135,2 kilómetros por la margen izquierda desde Suarna a la desembocadura del río.

Esta senda atravesaría 48 localidades en Asturias y 79 en Galicia. "Como es sabido transcurre por un conjunto de espacios protegidos que la harán más atractiva", indica Mojardín. Se trata del Lugar de Interés Comunitario de Río de Oro, Alcornocales de Navia, Fuentes del Narcea e Ibias, paisaje protegido de las Sierras de Carondio y Valledor y, por último, las reservas de la biosfera de Os Ancares y del río Eo, Oscos y Terras de Burón.

En los concejos del Alto Navia la gran senda se observa como "el salvavidas", ahora que se conoce que la mejora de la carretera no llegará en la fecha deseada.