Paseo reivindicativo en Luarca para unir a pie la villa con la travesía de Navia

"Los políticos y la gente tienen que entender que necesitamos de estas rutas para pasear con seguridad y para promocionar turísticamente esta zona". Lo dijo ayer al inicio de la senda que en su día comunicó Luarca con Navia el grupo promotor de la recuperación de este recorrido costero, hoy olvidado y reivindicado como histórico.

La "quedada", que trató de afianzar un movimiento ciudadano por su limpieza y conservación, congregó solo a diez personas debido la pandemia del coronavirus. El portavoz, Armando González, asegura que detrás de la propuesta "hay muchas personas, pero, como no podíamos asegurar la distancia de seguridad, somos un grupo muy reducido".

En la jornada de ayer se hizo a pie el camino, de siete kilómetros, que comunica la playa segunda de Luarca con la travesía de la costa naviega, cerca de Puerto de Vega. Los impulsores esperan que este propuesta ayude a visibilizar el "singular" paisaje y la insólita situación, ya que solo este tramo de la costa occidental no está comunicado y no pertenece a la red de sendas costeras asturianas. "El camino ya existe y el presidente del Principado, Adrián Barbón, tiene que entender que nosotros también queremos pasear con seguridad y promocionar esta zona", dijo González, quien advirtió de que la apuesta no solo debe ser política e institucional. "Los vecinos no tienen esperar que se lo haga todo la Administración y son los que tienen que velar por estas rutas", indicó.

El grupo tratará de llevar esta petición, que se resume en la limpieza y promoción institucional de la senda, al Ayuntamiento y al Principado. Además, la apertura de la ruta, dicen, tendría grandes beneficios para Valdés porque comunicaría el bosque-jardín de la Fonte Baxa con el Parque de la Vida, dos complejos turísticos singulares y muy importantes por el número de visitas que reciben.

Los promotores aseguran que el mantenimiento de la ruta también podría recaer en grupos de montaña o asociaciones deportivas. En este sentido, destacaron la necesidad de concienciar a la sociedad sobre la importancia de estas rutas a pie ahora que se necesita de espacios abiertos para el ocio debido a la pandemia.

En un futuro, siempre que el coronavirus lo permita, organizarán un nuevo encuentro con más aforo.